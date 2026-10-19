在南非比勒陀利亚，Media24、《每日掠夺者报》、amaBhungane和Campaign for Free Expression向豪登高等法院提交了紧急申请。他们请求修改一项法院命令；申请人认为，该命令被作为全面禁止媒体和公众旁听针对南非国家安全局前官员图拉尼·“沉默”·德洛莫和帕特里克·姆沙托拉的刑事审判。两人被控涉嫌侵吞1200万兰特，《每日掠夺者报》报道。

对不公开审理提出质疑

申请人对10月14日限制获取本案证据的法院命令提出质疑。他们认为，该文件并未规定关闭整个审判，但其被作为全面禁止公众和媒体旁听的依据。媒体团体称，可能已有三天的听证在公众无法旁听的情况下举行。

此次申请源于10月16日的一起事件：在为公众预留的座位被腾空后，News24记者凯尔·考恩被拒绝进入法庭。休庭期间，他获得了该命令的副本，但国家代表以文件含有机密信息为由，拒绝提供作为该命令依据的申请书。

媒体坚持认为，公开审理应当是一般规则。如果诉讼参与方希望以国家安全为由限制获取特定证据，就必须提交单独且有充分理由的申请，媒体代表也应有机会作出回应。

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拟议的访问程序

申请人提议，只有在法院认定披露特定证词或文件可能造成损害时，才就这些特定证词或文件举行不公开听证。作为替代方案，他们提议允许受保护的国家安全局证人使用化名或在防护屏风后作证。

媒体团体还希望各方在五个法庭工作日内确定已经不公开举行的听证会记录中需要保护的具体部分。他们提议，在删除可能识别受保护人员的数据后，公开其余部分。对于依据10月14日命令密封的文件，提议给予十个法庭工作日提交进一步限制访问申请的期限。

刑事案件的实质

德洛莫于2012年至2017年担任国家安全局特别行动局负责人，姆沙托拉则曾在那里担任调查员，后任项目经理。指控涉及2015年的Project Mayibuye行动：根据控方说法，1200万兰特通过三笔临时现金预付款获得，这些款项与据称同Korolo Investment Holdings公司签订的合同有关。

起诉书称，该合同和发票均属欺诈性文件，该公司未与国家安全局签订合同，也未收到任何付款。这些指控尚未在法庭上得到证明，在判决确定其罪责之前，两名被告均被视为无罪。法院尚未就媒体团体的申请作出裁定。

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