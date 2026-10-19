У ПАР медіа просять суд відкрити процес щодо 12 млн рандів — Daily Maverick

У Преторії, ПАР, Media24, Daily Maverick, amaBhungane та Campaign for Free Expression подали термінову заяву до Високого суду Гаутенга. Вони просять змінити судову ухвалу, яку, на думку заявників, застосували як повну заборону для преси й громадськості бути присутніми на кримінальному процесі проти колишніх посадовців Агентства державної безпеки ПАР Тулані «Сайленса» Дломо та Патріка Мшотоли. Їх обвинувачують у ймовірному привласненні 12 млн рандів, повідомляє Daily Maverick.

Оскарження закритого розгляду

Заявники оскаржують ухвалу від 14 жовтня, яка обмежує доступ до доказів у справі. За їхньою позицією, документ не передбачає закриття всього процесу, проте його застосували як повну заборону на присутність громадськості та медіа. Медіагрупи стверджують, що три дні слухань уже могли відбутися без доступу публіки.

Підставою для звернення став випадок 16 жовтня, коли журналіста News24 Кайла Кована не пустили до зали суду після того, як місця для публіки звільнили. Під час перерви він отримав копію ухвали, однак представники держави відмовилися надати заяву, на підставі якої її винесли, пославшись на наявність у документі засекреченої інформації.

Медіа наполягають, що відкритий розгляд має бути загальним правилом. Якщо учасник процесу хоче обмежити доступ до конкретних доказів з міркувань національної безпеки, він має подати окрему обґрунтовану заяву, а представники медіа повинні мати можливість відповісти на неї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пропонований порядок доступу

Заявники пропонують проводити закриті слухання лише щодо окремих свідчень або документів, якщо суд встановить імовірність шкоди від їх розкриття. Як альтернативу вони пропонують дозволити захищеним свідкам Агентства державної безпеки давати показання під псевдонімами або за захисними екранами.

Також медіагрупи хочуть, щоб сторони протягом п’яти судових днів визначили конкретні фрагменти стенограм уже закритих слухань, які потребують захисту. Інші частини пропонують відкрити для доступу, вилучивши дані, що можуть ідентифікувати захищених осіб. Для документів, опечатаних за ухвалою від 14 жовтня, пропонується десятиденний судовий строк на подання клопотання про подальше обмеження доступу.

Суть кримінальної справи

Дломо очолював директорат спеціальних операцій Агентства державної безпеки з 2012 до 2017 року, а Мшотола працював там слідчим і згодом менеджером проєкту. Обвинувачення стосується операції Project Mayibuye у 2015 році: за версією обвинувачення, 12 млн рандів було отримано трьома тимчасовими грошовими авансами, пов’язаними з нібито контрактом із компанією Korolo Investment Holdings.

В обвинувальному акті стверджується, що контракт і рахунки-фактури були шахрайськими, а компанія не мала договору з Агентством державної безпеки та не отримувала виплат. Ці твердження ще не доведені судом, а обидва обвинувачені вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде встановлено вироком. Суд ще не ухвалив рішення за заявою медіагруп.

Читай нас у