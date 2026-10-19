В Претории, ЮАР, Media24, Daily Maverick, amaBhungane и Campaign for Free Expression подали срочное заявление в Высокий суд Гаутенга. Они просят изменить судебное постановление, которое, по мнению заявителей, было применено как полный запрет для прессы и общественности присутствовать на уголовном процессе против бывших должностных лиц Агентства государственной безопасности ЮАР Тулани «Сайленса» Дломо и Патрика Мшатолы. Их обвиняют в предполагаемом присвоении 12 млн рандов, сообщает Daily Maverick.

Обжалование закрытого разбирательства

Заявители оспаривают постановление от 14 октября, ограничивающее доступ к доказательствам по делу. По их позиции, документ не предусматривает закрытия всего процесса, однако его применили как полный запрет на присутствие общественности и СМИ. Медиагруппы утверждают, что три дня слушаний уже могли пройти без доступа публики.

Основанием для заявления стал случай 16 октября, когда журналиста News24 Кайла Кована не пустили в зал суда после того, как места для публики были освобождены. Во время перерыва он получил копию постановления, однако представители государства отказались предоставить заявление, на основании которого оно было вынесено, сославшись на наличие в документе засекреченной информации.

СМИ настаивают, что открытое разбирательство должно быть общим правилом. Если участник процесса хочет ограничить доступ к конкретным доказательствам по соображениям национальной безопасности, он должен подать отдельное обоснованное заявление, а представители СМИ должны иметь возможность ответить на него.

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Предлагаемый порядок доступа

Заявители предлагают проводить закрытые слушания только в отношении отдельных показаний или документов, если суд установит вероятность вреда от их раскрытия. В качестве альтернативы они предлагают разрешить защищённым свидетелям Агентства государственной безопасности давать показания под псевдонимами или за защитными экранами.

Медиагруппы также хотят, чтобы стороны в течение пяти судебных дней определили конкретные фрагменты стенограмм уже закрытых слушаний, нуждающиеся в защите. Остальные части предлагается открыть для доступа, удалив данные, которые могут идентифицировать защищённых лиц. Для документов, опечатанных постановлением от 14 октября, предлагается десятидневный судебный срок для подачи ходатайства о дальнейшем ограничении доступа.

Суть уголовного дела

Дломо возглавлял Директорат специальных операций Агентства государственной безопасности с 2012 по 2017 год, а Мшатола работал там следователем, а позднее менеджером проекта. Обвинения касаются операции Project Mayibuye в 2015 году: по версии обвинения, 12 млн рандов были получены посредством трёх временных денежных авансов, связанных с предполагаемым контрактом с компанией Korolo Investment Holdings.

В обвинительном акте утверждается, что контракт и счета-фактуры были мошенническими, а компания не имела договора с Агентством государственной безопасности и не получала выплат. Эти утверждения ещё не доказаны в суде, а оба обвиняемых считаются невиновными, пока их вина не будет установлена приговором. Суд ещё не принял решения по заявлению медиагрупп.

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