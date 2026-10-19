W Pretorii w RPA Media24, Daily Maverick, amaBhungane oraz Campaign for Free Expression złożyły pilny wniosek do Wysokiego Sądu Gautengu. Domagają się zmiany postanowienia sądu, które — zdaniem wnioskodawców — zastosowano jako całkowity zakaz obecności prasy i opinii publicznej na procesie karnym byłych urzędników południowoafrykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Państwowego, Thulaniego „Silence’a” Dlomo i Patricka Mshatoli. Są oni oskarżeni o rzekome przywłaszczenie 12 mln randów, informuje Daily Maverick.

Zaskarżenie zamkniętego postępowania

Wnioskodawcy kwestionują postanowienie z 14 października, które ogranicza dostęp do dowodów w sprawie. Ich zdaniem dokument nie przewiduje zamknięcia całego procesu, jednak zastosowano go jako całkowity zakaz obecności opinii publicznej i mediów. Grupy medialne twierdzą, że trzy dni rozpraw mogły już odbyć się bez dostępu publiczności.

Podstawą wniosku był incydent z 16 października, gdy dziennikarz News24 Kyle Cowan nie został wpuszczony na salę rozpraw po zwolnieniu miejsc dla publiczności. Podczas przerwy otrzymał kopię postanowienia, jednak przedstawiciele państwa odmówili udostępnienia wniosku, na podstawie którego je wydano, powołując się na obecność informacji niejawnych w dokumencie.

Media podkreślają, że jawne postępowanie powinno być zasadą ogólną. Jeśli uczestnik postępowania chce ograniczyć dostęp do konkretnych dowodów ze względów bezpieczeństwa narodowego, musi złożyć odrębny, uzasadniony wniosek, a przedstawiciele mediów powinni mieć możliwość odpowiedzi na niego.

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Proponowany tryb dostępu

Wnioskodawcy proponują prowadzenie zamkniętych rozpraw wyłącznie w odniesieniu do określonych zeznań lub dokumentów, jeśli sąd ustali prawdopodobieństwo szkody wynikającej z ich ujawnienia. Alternatywnie proponują umożliwienie chronionym świadkom Agencji Bezpieczeństwa Państwowego składania zeznań pod pseudonimami lub za ekranami ochronnymi.

Grupy medialne chcą również, aby strony w ciągu pięciu dni sądowych wskazały konkretne fragmenty protokołów z już zamkniętych rozpraw, które wymagają ochrony. Pozostałe części proponują udostępnić po usunięciu danych mogących zidentyfikować chronione osoby. W przypadku dokumentów zapieczętowanych na mocy postanowienia z 14 października proponowany jest dziesięciodniowy termin sądowy na złożenie wniosku o dalsze ograniczenie dostępu.

Istota sprawy karnej

Dlomo kierował Dyrekcją Operacji Specjalnych Agencji Bezpieczeństwa Państwowego od 2012 do 2017 roku, a Mshatola pracował tam jako śledczy, a później jako kierownik projektu. Zarzuty dotyczą operacji Project Mayibuye w 2015 roku: według oskarżenia 12 mln randów uzyskano poprzez trzy tymczasowe zaliczki gotówkowe powiązane z rzekomą umową z firmą Korolo Investment Holdings.

Akt oskarżenia stwierdza, że umowa i faktury były fałszywe, a firma nie miała umowy z Agencją Bezpieczeństwa Państwowego i nie otrzymała żadnych płatności. Twierdzenia te nie zostały jeszcze udowodnione w sądzie, a obaj oskarżeni są uważani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie stwierdzona wyrokiem. Sąd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wniosku grup medialnych.

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