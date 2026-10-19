台媒：在中国失踪或自由受限的台湾人增至458人

据台湾陆委会统计，在中国被报告失踪、被拘留讯问或可能遭到行动自由限制的台湾人数已增至458人。这比一周前增加了4起，《台北时报》报道称。

分类统计

截至周五，175名台湾人被报告失踪，而一周前为173起。被拘留讯问的人数从39人增至41人。

另有242名台湾人被中国当局羁押；这一数字与前一周相比没有变化。数据涉及台湾人今年前往中国期间发生的案件。此前的统计涵盖截至10月8日的案件。

一贯道信徒遭拘留

海峡交流基金会秘书长罗文嘉表示，从4月至7月，中国每月拘留一名台湾一贯道宗教团体信徒。他表示，四名被拘留者至今均未获释。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

4月，一名居住在福建省并持有中国居留许可的台湾人被拘留。5月是一名在广东省东莞市工作的台湾教师，6月是一名常驻深圳的企业家，7月则是一名退休后迁居福建漳州的台湾人。

罗文嘉指出，这四人都是一贯道信徒，并长期在中国生活或工作。他呼吁该宗教团体的信徒返回台湾，并表示应将他们前往中国旅行的风险等级提高至红色。

罗文嘉称，2024年10月，三名在中国的台湾一贯道信徒依据《中华人民共和国刑法》第300条被追究责任，并被判处两年至三年有期徒刑。其中一人仍在服刑，第二人在刑期结束后返回台湾，第三人已服刑期满，但尚未能够返回。

关注我们在