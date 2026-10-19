W Chinach liczba Tajwańczyków zgłoszonych jako zaginieni, zatrzymanych na przesłuchanie lub prawdopodobnie objętych ograniczeniami swobody przemieszczania się wzrosła do 458. To o cztery przypadki więcej niż tydzień wcześniej, informuje Taipei Times, powołując się na statystyki tajwańskiej Rady ds. Chin Kontynentalnych.

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Według stanu na piątek 175 Tajwańczyków zgłoszono jako zaginionych, podczas gdy tydzień wcześniej takich przypadków było 173. Liczba osób zatrzymanych na przesłuchanie wzrosła z 39 do 41.

Kolejnych 242 Tajwańczyków było przetrzymywanych przez chińskie władze; wskaźnik ten nie zmienił się w porównaniu z poprzednim tygodniem. Dane dotyczą przypadków, do których doszło w tym roku podczas podróży Tajwańczyków do Chin. Poprzednie statystyki obejmowały sprawy do 8 października.

Zatrzymania wyznawców I-Kuan Tao

Lo Wen-chia, sekretarz generalny Fundacji Wymiany przez Cieśninę Tajwańską, oświadczył, że od kwietnia do lipca w Chinach co miesiąc zatrzymywano jednego tajwańskiego wyznawcę grupy religijnej I-Kuan Tao. Jak powiedział, żaden z czterech zatrzymanych nadal nie został zwolniony.

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W kwietniu zatrzymano Tajwańczyka mieszkającego w prowincji Fujian, który miał chińskie zezwolenie na pobyt. W maju chodziło o tajwańskiego nauczyciela pracującego w Dongguan w prowincji Guangdong, w czerwcu — o przedsiębiorcę mającego siedzibę w Shenzhen, a w lipcu — o Tajwańczyka, który po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Zhangzhou w Fujianie.

Lo Wen-chia zaznaczył, że wszyscy czterej są wyznawcami I-Kuan Tao i przez długi czas mieszkali lub pracowali w Chinach. Wezwał wyznawców tej grupy religijnej do powrotu na Tajwan i oświadczył, że poziom ryzyka podróży do Chin dla nich powinien zostać podniesiony do czerwonego.

Według Lo w październiku 2024 roku trzech tajwańskich wyznawców I-Kuan Tao w Chinach pociągnięto do odpowiedzialności na podstawie artykułu 300 Kodeksu karnego Chińskiej Republiki Ludowej i skazano na kary pozbawienia wolności od dwóch do trzech lat. Jeden z nich nadal odbywa karę, drugi po jej zakończeniu wrócił na Tajwan, a trzeci już ją odbył, lecz nadal nie zdołał wrócić.

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