在瑞士日内瓦，全球气候与健康联盟发布了对117项国家气候计划的排名。据Health Policy Watch报道，排名前20位中有19个由中低收入国家占据，而最大的温室气体排放源在其气候承诺中很少关注健康问题。

专家评估了国家自主贡献（NDC）如何纳入高温、疟疾和空气污染风险，以及如何保护医疗机构免受洪水和热浪影响。得分最高的10个国家约占全球温室气体排放量的1.5%。相比之下，获得32分满分中不足10分的10个大型经济体，包括中国、美国、印度、俄罗斯和沙特阿拉伯，占全球排放量的60%以上。

排名领先者

哥伦比亚以29分位居第一。其计划承认健康权，将气候行动与保护生命联系起来，并规定减少黑碳——一种损害肺部并助长变暖的污染物。尼日利亚以25分位居第二，柬埔寨以24分位居第三。

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尼日利亚卫生部估计，实施该计划带来的更清洁空气可避免超过2万人死于呼吸道感染、心血管疾病、中风和肺癌，并节省约78亿美元。柬埔寨承诺培训2.1万名医护人员，并升级100家医疗机构，使其能够承受气候冲击。

主要排放国与融资

作为全球第三大排放国的印度获得2分：其计划没有提及任何一种空气污染物。日本和新西兰也各获得2分。韩国获得4分，俄罗斯获得6分，巴西、沙特阿拉伯和美国各获得7分，中国、英国和澳大利亚各获得9分。欧盟获得12分，加拿大获得16分。

117项计划中仅有9项包含对气候变化造成健康损失的货币估算。只有尼日利亚和东帝汶计算了健康保护措施的潜在回报。世界卫生组织估计，卫生部门获得的多边气候融资不足0.5%。

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