教皇利奥将于周三在梵蒂冈举行面向朝圣者的公开接见活动——这将是他接受肺癌手术后的首次此类会面。据《独立报》援引梵蒂冈消息报道。

重返职责岗位

这位71岁的教宗于10月13日接受手术。外科医生切除了其右肺下叶。医生表示，手术成功且未出现并发症。

10月18日，利奥在手术后首次公开露面，并表示将逐步恢复作为天主教会领袖的日常活动。他还感谢信众的支持，以及罗马杰梅利医院的医生、护士和全体工作人员提供的帮助。

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诊断与南美之行

教宗被诊断患有肺腺癌，这是该器官最常见的癌症类型。医生尚未公布肿瘤大小，也未说明疾病是否已扩散至邻近淋巴结。

梵蒂冈尚未公布教皇周三之后的日程。利奥原定于11月6日至17日访问乌拉圭、阿根廷和秘鲁，但目前尚不清楚这次行程是否会成行。教宗的主刀外科医生表示，他可能会在访问前完全康复；与此同时，梵蒂冈国务卿则认为，教皇或许需要调整工作日程的节奏以便康复。

教皇通常在一年中的大部分时间于每周三举行公开接见活动。天气条件良好时，活动在圣彼得广场举行，通常有数万名朝圣者聚集。

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