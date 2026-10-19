Папа Лев проведе загальну аудієнцію після операції на легені — The Independent

Папа Лев у Ватикані в середу проведе загальну аудієнцію для паломників — це буде його перша така зустріч після операції з приводу раку легенів. Про це з посиланням на Ватикан повідомляє The Independent.

Повернення до обов'язків

Операцію 71-річному понтифіку провели 13 жовтня. Хірурги видалили нижню частку його правої легені. Медики заявили, що втручання минуло успішно і без ускладнень.

18 жовтня Лев уперше з'явився на публіці після операції та сказав, що поступово відновлюватиме звичну діяльність як глава Католицької церкви. Він також подякував вірянам за підтримку, а лікарям, медсестрам і всьому персоналу римської лікарні Джемеллі — за надану допомогу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Діагноз і поїздка до Південної Америки

У понтифіка діагностували аденокарциному легені — найпоширенішу форму раку цього органа. Лікарі поки не повідомляли розміру пухлини та не уточнювали, чи поширилася хвороба на прилеглі лімфатичні вузли.

Ватикан не оприлюднив розкладу папи після середи. З 6 до 17 листопада Лев має відвідати Уругвай, Аргентину та Перу, однак поки незрозуміло, чи відбудеться ця поїздка. Провідний хірург понтифіка заявив, що він може повністю відновитися до візиту, водночас державний секретар Ватикану припустив, що для одужання папі, можливо, доведеться скоригувати темп робочого графіка.

Загальні аудієнції папа зазвичай проводить щосереди протягом більшої частини року. За сприятливої погоди вони відбуваються на площі Святого Петра, де зазвичай збираються десятки тисяч паломників.

Читай нас у