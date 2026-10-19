Папа Лев проведет в Ватикане в среду общую аудиенцию для паломников — это будет его первая такая встреча после операции по поводу рака легких. Об этом со ссылкой на Ватикан сообщает The Independent.

Возвращение к обязанностям

Операцию 71-летнему понтифику провели 13 октября. Хирурги удалили нижнюю долю его правого легкого. Медики заявили, что вмешательство прошло успешно и без осложнений.

18 октября Лев впервые появился на публике после операции и заявил, что будет постепенно возвращаться к привычной деятельности в качестве главы Католической церкви. Он также поблагодарил верующих за поддержку, а врачей, медсестер и весь персонал римской больницы Джемелли — за оказанную помощь.

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Диагноз и поездка в Южную Америку

У понтифика диагностировали аденокарциному легкого — наиболее распространенную форму рака этого органа. Врачи пока не сообщили размер опухоли и не уточнили, распространилась ли болезнь на прилегающие лимфатические узлы.

Ватикан не обнародовал расписание папы после среды. С 6 по 17 ноября Лев должен посетить Уругвай, Аргентину и Перу, однако пока неясно, состоится ли эта поездка. Ведущий хирург понтифика заявил, что он может полностью восстановиться к визиту, в то время как государственный секретарь Ватикана предположил, что папе, возможно, придется скорректировать темп рабочего графика для выздоровления.

Общие аудиенции папа обычно проводит каждую среду на протяжении большей части года. При благоприятной погоде они проходят на площади Святого Петра, где обычно собираются десятки тысяч паломников.

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