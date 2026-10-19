Papież Leon przeprowadzi w środę w Watykanie audiencję generalną dla pielgrzymów — będzie to jego pierwsze takie spotkanie po operacji z powodu raka płuca. Poinformował o tym, powołując się na Watykan, The Independent.

Powrót do obowiązków

Operację 71-letniego pontyfika przeprowadzono 13 października. Chirurdzy usunęli dolny płat jego prawego płuca. Lekarze oświadczyli, że zabieg przebiegł pomyślnie i bez komplikacji.

18 października Leon po raz pierwszy pojawił się publicznie po operacji i powiedział, że będzie stopniowo wracał do zwykłej działalności jako głowa Kościoła katolickiego. Podziękował również wiernym za wsparcie, a lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi rzymskiego szpitala Gemelli — za udzieloną pomoc.

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Diagnoza i podróż do Ameryki Południowej

U pontyfika zdiagnozowano gruczolakoraka płuca — najczęstszą formę raka tego organu. Lekarze nie podali jeszcze rozmiaru guza ani nie sprecyzowali, czy choroba rozprzestrzeniła się na pobliskie węzły chłonne.

Watykan nie opublikował harmonogramu papieża po środzie. Od 6 do 17 listopada Leon ma odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru, jednak nadal nie wiadomo, czy podróż dojdzie do skutku. Główny chirurg pontyfika oświadczył, że może on w pełni wyzdrowieć przed wizytą, podczas gdy sekretarz stanu Watykanu zasugerował, że papież może potrzebować dostosować tempo swojego harmonogramu pracy, aby dojść do zdrowia.

Papież zazwyczaj prowadzi audiencje generalne w każdą środę przez większą część roku. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na placu św. Piotra, gdzie zwykle gromadzą się dziesiątki tysięcy pielgrzymów.

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