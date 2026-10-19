朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正表示，平壤正在考虑在靠近韩国边境地区部署额外的战术打击力量。沿非军事区通过扩音器进行的宣传广播也可能恢复，RMF24报道。

对首尔的指责

在朝鲜通讯社KCNA发布的一份声明中，朝鲜领导人金正恩的妹妹称边境局势非常不稳定。她声称，韩国军方据称经常向正在修建边境防御工事的朝鲜军人方向鸣枪示警。

金与正称，从8月至10月中旬，韩国军队进行了201次警告射击，并通过边境扩音器播放信息超过2800次。她称这些行为是敌对挑衅，并表示这些行为已经越过红线。

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地雷事件

这名朝鲜代表还提到9月21日的一起事件，当时非军事区内地雷爆炸，导致3名韩国军人受伤。韩国和联合国军司令部认定，这些爆炸装置由朝鲜埋设。平壤则指责首尔伪造调查结果。

金与正没有具体说明可能在边境附近额外部署哪些军事力量。她表示，朝鲜将捍卫其主权。朝鲜和韩国在法律上仍处于战争状态，因为1950年至1953年的冲突以停战协定而非和平条约结束。自2024年初以来，平壤加强了在非军事区埋设地雷，金正恩则称韩国为朝鲜的头号敌人。

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