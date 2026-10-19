В Северной Корее заместитель директора Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян рассматривает размещение дополнительных тактических ударных средств вблизи границы с Южной Кореей. Также может быть возобновлено пропагандистское вещание через громкоговорители вдоль Демилитаризованной зоны, сообщает RMF24.

Обвинения в адрес Сеула

В заявлении, распространенном северокорейским агентством KCNA, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына назвала ситуацию на границе крайне нестабильной. Она заявила, что южнокорейские военные якобы регулярно производят предупредительные выстрелы в сторону военнослужащих КНДР, сооружающих пограничные укрепления.

По утверждению Ким Ё Чжон, с августа до середины октября южнокорейские силы произвели 201 предупредительный выстрел и более 2,8 тысячи раз транслировали сообщения через приграничные громкоговорители. Она назвала эти действия враждебными провокациями, которые, по ее словам, пересекли красную линию.

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Инцидент с минами

Представительница КНДР также упомянула инцидент 21 сентября, когда в результате взрыва мин в Демилитаризованной зоне ранения получили трое южнокорейских военнослужащих. Южная Корея и Командование ООН пришли к выводу, что взрывные устройства заложила Северная Корея. Пхеньян, со своей стороны, обвинил Сеул в фальсификации результатов расследования.

Ким Ё Чжон не уточнила, какие именно военные средства могут дополнительно разместить у границы. Она заявила, что КНДР будет защищать свой суверенитет. Северная и Южная Кореи формально остаются в состоянии войны, поскольку конфликт 1950–1953 годов завершился перемирием, а не мирным договором. С начала 2024 года Пхеньян активизировал минирование Демилитаризованной зоны, а Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом КНДР.

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