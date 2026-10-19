W Korei Północnej Kim Jo Dzong, zastępczyni dyrektora Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, oświadczyła, że Pjongjang rozważa rozmieszczenie dodatkowych taktycznych środków uderzeniowych w pobliżu granicy z Koreą Południową. Może również zostać wznowiona propaganda nadawana przez głośniki wzdłuż Strefy Zdemilitaryzowanej, informuje RMF24.

Oskarżenia pod adresem Seulu

W oświadczeniu rozpowszechnionym przez północnokoreańską agencję KCNA siostra przywódcy KRLD Kim Dzong Una nazwała sytuację na granicy bardzo niestabilną. Twierdziła, że południowokoreańscy wojskowi rzekomo regularnie oddają strzały ostrzegawcze w kierunku żołnierzy KRLD budujących umocnienia graniczne.

Według Kim Jo Dzong, od sierpnia do połowy października siły południowokoreańskie oddały 201 strzałów ostrzegawczych i ponad 2,8 tys. razy nadawały komunikaty przez przygraniczne głośniki. Nazwała te działania wrogimi prowokacjami, które, jak stwierdziła, przekroczyły czerwoną linię.

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Incydent z minami

Przedstawicielka KRLD wspomniała również o incydencie z 21 września, gdy w wyniku eksplozji min w Strefie Zdemilitaryzowanej obrażenia odniosło trzech południowokoreańskich wojskowych. Korea Południowa i Dowództwo ONZ doszły do wniosku, że ładunki wybuchowe zostały podłożone przez Koreę Północną. Pjongjang ze swojej strony oskarżył Seul o sfałszowanie wyników śledztwa.

Kim Jo Dzong nie sprecyzowała, jakie konkretnie środki wojskowe mogą zostać dodatkowo rozmieszczone przy granicy. Oświadczyła, że KRLD będzie bronić swojej suwerenności. Korea Północna i Południowa formalnie pozostają w stanie wojny, ponieważ konflikt z lat 1950–1953 zakończył się rozejmem, a nie traktatem pokojowym. Od początku 2024 roku Pjongjang zintensyfikował minowanie Strefy Zdemilitaryzowanej, a Kim Dzong Un nazwał Koreę Południową głównym wrogiem KRLD.

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