В Женеве, Швейцария, Global Climate and Health Alliance представил рейтинг 117 национальных климатических планов. Согласно ему, 19 из 20 высших позиций заняли страны с низким и средним уровнем дохода, тогда как крупнейшие источники выбросов парниковых газов уделяют мало внимания вопросам здоровья в своих климатических обязательствах, сообщает Health Policy Watch.

Эксперты оценивали, как определяемые на национальном уровне вклады, или NDC, учитывают риски жары, малярии и загрязнения воздуха, а также защиту медицинских учреждений от наводнений и волн жары. Десять стран с самыми высокими баллами производят около 1,5% мировых выбросов парниковых газов. В то же время десять крупных экономик, получивших менее 10 из 32 возможных баллов, включая Китай, США, Индию, Россию и Саудовскую Аравию, обеспечивают более 60% глобальных выбросов.

Лидеры рейтинга

Первое место заняла Колумбия с 29 баллами. Ее план признает право на здоровье, связывает климатические действия с защитой жизни и предусматривает сокращение черного углерода — загрязнителя, который вредит легким и способствует потеплению. Нигерия стала второй с 25 баллами, а Камбоджа — третьей с 24 баллами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Министерство здравоохранения Нигерии подсчитало, что более чистый воздух вследствие реализации плана мог бы предотвратить более 20 тысяч смертей от респираторных инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и рака легких, а также сэкономить около 7,8 млрд долларов. Камбоджа обязалась обучить 21 тысячу медработников и модернизировать 100 медицинских учреждений, чтобы они могли выдерживать климатические потрясения.

Крупные эмитенты и финансирование

Индия, третий крупнейший эмитент в мире, получила два балла: ее план не называет ни одного загрязнителя воздуха. По два балла также получили Япония и Новая Зеландия. Южная Корея набрала четыре балла, Россия — шесть, Бразилия, Саудовская Аравия и США — по семь, Китай, Великобритания и Австралия — по девять. Европейский Союз набрал 12 баллов, а Канада — 16.

Лишь девять из 117 планов содержат стоимостную оценку потерь для здоровья от изменения климата. Только Нигерия и Тимор-Лешти рассчитали потенциальную отдачу от мер по защите здоровья. По оценке ВОЗ, на сектор здравоохранения приходится менее 0,5% многостороннего климатического финансирования.

Читай нас в