W Genewie w Szwajcarii Global Climate and Health Alliance przedstawił ranking 117 krajowych planów klimatycznych. Według niego 19 z 20 najwyższych miejsc zajęły kraje o niskich i średnich dochodach, podczas gdy najwięksi emitenci gazów cieplarnianych poświęcają niewiele uwagi kwestiom zdrowotnym w swoich zobowiązaniach klimatycznych — informuje Health Policy Watch.

Eksperci oceniali, w jaki sposób wkłady ustalone na poziomie krajowym, czyli NDC, uwzględniają ryzyko upałów, malarii i zanieczyszczenia powietrza, a także ochronę placówek medycznych przed powodziami i falami upałów. Dziesięć krajów z najwyższą punktacją odpowiada za około 1,5% światowych emisji gazów cieplarnianych. Z kolei dziesięć dużych gospodarek, które otrzymały mniej niż 10 z 32 możliwych punktów, w tym Chiny, USA, Indie, Rosja i Arabia Saudyjska, odpowiada za ponad 60% globalnych emisji.

Liderzy rankingu

Pierwsze miejsce zajęła Kolumbia z 29 punktami. Jej plan uznaje prawo do zdrowia, łączy działania klimatyczne z ochroną życia i przewiduje ograniczenie emisji sadzy, zanieczyszczenia szkodzącego płucom i przyczyniającego się do ocieplenia. Nigeria zajęła drugie miejsce z 25 punktami, a Kambodża trzecie z 24 punktami.

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Ministerstwo Zdrowia Nigerii oszacowało, że czystsze powietrze w wyniku realizacji planu mogłoby zapobiec ponad 20 tysiącom zgonów z powodu infekcji dróg oddechowych, chorób sercowo-naczyniowych, udarów i raka płuc oraz przynieść oszczędności w wysokości około 7,8 mld dolarów. Kambodża zobowiązała się przeszkolić 21 tysięcy pracowników ochrony zdrowia i zmodernizować 100 placówek medycznych, aby mogły wytrzymać wstrząsy klimatyczne.

Duzi emitenci i finansowanie

Indie, trzeci największy emitent na świecie, otrzymały dwa punkty: ich plan nie wymienia żadnego zanieczyszczenia powietrza. Po dwa punkty otrzymały także Japonia i Nowa Zelandia. Korea Południowa uzyskała cztery punkty, Rosja sześć, Brazylia, Arabia Saudyjska i USA po siedem, a Chiny, Wielka Brytania i Australia po dziewięć. Unia Europejska uzyskała 12 punktów, a Kanada 16.

Tylko dziewięć ze 117 planów zawiera wycenę strat zdrowotnych spowodowanych zmianą klimatu. Jedynie Nigeria i Timor Wschodni obliczyły potencjalne korzyści z działań na rzecz ochrony zdrowia. Według WHO na sektor ochrony zdrowia przypada mniej niż 0,5% wielostronnego finansowania klimatycznego.

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