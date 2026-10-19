美国驻欧盟大使安德鲁·普兹德警告称，欧洲企业可能在美国市场面临美国采取的潜在反制措施。如果欧盟推进一项提案，为欧洲运营商保留相当大一部分用于智能手机直连卫星的无线电频谱，就可能发生这种情况，阿纳多卢通讯社报道。

频谱争端

在周日发布的《金融时报》采访中，普兹德表示，欧洲企业应考虑到美国可能作出的回应。他称，鉴于美国市场的规模，后果可能是毁灭性的。

欧盟委员会的提案涉及一部分用于将智能手机直接连接到卫星的无线电频谱。据该通讯社报道，该计划可能限制包括SpaceX和亚马逊在内的美国公司使用这一频谱。

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美国和SpaceX的立场

运营星链卫星网络的SpaceX批评了拟议的修改。该公司表示，这些修改可能削弱乌克兰的通信。在俄罗斯这一侵略国发动全面入侵后，星链在乌克兰的民用和军事通信中发挥了重要作用。

普兹德承认欧洲有权保护敏感的政府信息，但强调不应利用立法削弱美国竞争对手。他还质疑，欧盟实施《数字市场法》究竟是在保障竞争，还是意在从对美国科技公司的罚款中获取收入。

这位大使呼吁布鲁塞尔和华盛顿在人工智能和量子计算领域与中国竞争时开展合作。他警告称，监管争端可能损害美国和欧盟的共同利益。

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