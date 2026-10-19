Посол США при Европейском союзе Эндрю Паздер предупредил, что европейские компании могут столкнуться с потенциальными ответными мерами США на американском рынке. Это может произойти, если ЕС продвинет предложение зарезервировать значительную часть радиочастотного спектра для прямой спутниковой связи со смартфонами за европейскими операторами, сообщает Anadolu Agency.

Спор о спектре

В интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, Паздер заявил, что европейским компаниям следует учитывать возможный ответ США. По его словам, последствия могут быть разрушительными с учетом размера американского рынка.

Предложение Европейской комиссии касается части радиочастотного спектра, используемого для прямого подключения смартфонов к спутникам. По данным агентства, план потенциально может ограничить доступ к этому спектру для американских компаний, в частности SpaceX и Amazon.

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Позиция США и SpaceX

SpaceX, управляющая спутниковой сетью Starlink, раскритиковала предложенные изменения. Компания заявляла, что они могут подорвать связь в Украине, где Starlink играет важную роль в гражданских и военных коммуникациях после полномасштабного вторжения России, государства-агрессора.

Паздер признал право Европы защищать чувствительную правительственную информацию, однако подчеркнул, что законодательство не следует использовать для ослабления американских конкурентов. Он также поставил под сомнение, обеспечивает ли применение ЕС Закона о цифровых рынках конкуренцию или же направлено на получение доходов от штрафов для американских технологических компаний.

Посол призвал Брюссель и Вашингтон сотрудничать в соперничестве с Китаем в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Он предостерег, что регуляторные споры могут навредить общим интересам США и ЕС.

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