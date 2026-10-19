Ambasador USA przy Unii Europejskiej Andrew Puzder ostrzegł, że europejskie firmy mogą stanąć w obliczu potencjalnych amerykańskich działań odwetowych na rynku USA. Może się tak stać, jeśli UE będzie forsować propozycję zarezerwowania znacznej części widma częstotliwości radiowych dla bezpośredniej łączności satelitarnej ze smartfonami dla europejskich operatorów, informuje Anadolu Agency.

Spór o widmo

W wywiadzie dla „Financial Times”, opublikowanym w niedzielę, Puzder powiedział, że europejskie firmy powinny brać pod uwagę możliwą odpowiedź USA. Według niego konsekwencje mogą być druzgocące, biorąc pod uwagę wielkość amerykańskiego rynku.

Propozycja Komisji Europejskiej dotyczy części widma częstotliwości radiowych wykorzystywanego do bezpośredniego łączenia smartfonów z satelitami. Według agencji plan może potencjalnie ograniczyć dostęp do tego widma amerykańskim firmom, w tym SpaceX i Amazonowi.

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Stanowisko USA i SpaceX

SpaceX, która zarządza siecią satelitarną Starlink, skrytykowała proponowane zmiany. Firma oświadczyła, że mogą one podważyć łączność w Ukrainie, gdzie Starlink odgrywa ważną rolę w komunikacji cywilnej i wojskowej od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji, państwa-agresora.

Puzder uznał prawo Europy do ochrony wrażliwych informacji rządowych, podkreślił jednak, że ustawodawstwo nie powinno być wykorzystywane do osłabiania amerykańskich konkurentów. Poddał również w wątpliwość, czy stosowanie przez UE aktu o rynkach cyfrowych zapewnia konkurencję, czy też ma na celu uzyskiwanie dochodów z kar nakładanych na amerykańskie firmy technologiczne.

Ambasador wezwał Brukselę i Waszyngton do współpracy w rywalizacji z Chinami w dziedzinach sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych. Ostrzegł, że spory regulacyjne mogą zaszkodzić wspólnym interesom USA i UE.

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