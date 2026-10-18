在美国，传染病专家在大规模疫情暴发的背景下，呼吁联邦政府更明确地支持麻疹疫苗接种。该国登记病例数已超过4000例，与麻疹相关的死亡人数似乎已是去年的两倍，The Hill报道。

美国县市卫生官员全国协会代表阿德里安娜·卡萨洛蒂表示，由于感染传播范围广泛，以及不同社区出现新疫点的可能性很高，地方卫生部门不堪重负。

为各州提供资金

美国疾病控制与预防中心（CDC）已向州、地方和部落卫生机构提供约1亿美元的额外资金。这些资金将用于疫苗接种、预防和疾病检测。

CDC还宣布向宾夕法尼亚州提供额外支持。该州的麻疹病例数最多，也是唯一确认有与该疾病相关死亡病例的州。同时，CDC的死亡总数统计尚未纳入宾夕法尼亚州报告的6例死亡。该媒体将此归因于该机构转用另一个数据库来核实此类病例。

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呼吁发出明确的信息

美国传染病学会负责人珍妮·马拉佐认为，联邦政府应就麻疹、腮腺炎和风疹联合疫苗（MMR）的作用和重要性制定更广泛的信息宣传。据最新数据，美国已记录42起麻疹疫情暴发。

CDC国家免疫和呼吸道疾病中心前主任德梅特雷·达斯卡拉基斯表示，联邦官员对宾夕法尼亚州死亡病例评估的疑虑，给应对疫情暴发带来了额外困难。卡萨洛蒂也强调，医疗卫生系统不同层级相互矛盾的信息，使地方部门的工作和民众对行动的选择更加复杂。

美国卫生与公众服务部代表艾米莉·希利亚德表示，CDC向各州提供流行病学、实验室和技术援助。她说，部长小罗伯特·F·肯尼迪和CDC主任埃里卡·施瓦茨强调，MMR疫苗是预防麻疹最有效的方法。

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