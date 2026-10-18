W Stanach Zjednoczonych specjaliści ds. chorób zakaźnych wezwali władze federalne do wyraźniejszego poparcia szczepień przeciw odrze w obliczu dużego ogniska choroby. Liczba zarejestrowanych przypadków w kraju przekroczyła 4 tysiące, a liczba zgonów związanych z odrą wydaje się już dwukrotnie przewyższać ubiegłoroczny wynik, donosi The Hill.

Według Adriane Casalotti, przedstawicielki Krajowego Stowarzyszenia Urzędników ds. Zdrowia Hrabstw i Miast, lokalne departamenty zdrowia są przeciążone skalą rozprzestrzeniania się infekcji oraz wysokim prawdopodobieństwem pojawienia się nowych ognisk w różnych społecznościach.

Finansowanie dla stanów

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) przeznaczyły około 100 mln dolarów dodatkowego finansowania dla stanowych, lokalnych i plemiennych organów ochrony zdrowia. Środki mają zostać przeznaczone na szczepienia, profilaktykę i wykrywanie choroby.

CDC ogłosiły również dodatkowe wsparcie dla Pensylwanii, stanu z największą liczbą przypadków odry i jedynego, w którym potwierdzono zgony związane z chorobą. Jednocześnie ogólne zestawienie zgonów CDC nie uwzględnia jeszcze sześciu zgonów zgłoszonych przez Pensylwanię. Publikacja wiąże to z przejściem agencji na inną bazę danych do weryfikacji takich przypadków.

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Wezwania do jednoznacznego przekazu

Szefowa Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Jeanne Marrazzo uważa, że władze federalne powinny sformułować szerszy przekaz informacyjny o działaniu i znaczeniu skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). Według najnowszych danych w USA odnotowano 42 ogniska odry.

Były dyrektor Narodowego Centrum Szczepień i Chorób Układu Oddechowego CDC, Demetre Daskalakis, oświadczył, że wątpliwości urzędników federalnych dotyczące oceny zgonów w Pensylwanii stworzyły dodatkowe trudności w reagowaniu na ognisko choroby. Casalotti podkreśliła również, że sprzeczne komunikaty na różnych poziomach systemu ochrony zdrowia utrudniają pracę lokalnych departamentów i wybór działań przez mieszkańców.

Emily Hilliard, przedstawicielka amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, oświadczyła, że CDC zapewniają stanom pomoc epidemiologiczną, laboratoryjną i techniczną. Według niej sekretarz Robert F. Kennedy Jr. i dyrektorka CDC Erika Schwartz podkreślają, że szczepionka MMR jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania odrze.

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