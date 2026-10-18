В США специалисты по инфекционным заболеваниям призвали федеральные власти более четко поддерживать вакцинацию против кори на фоне масштабной вспышки. Число зарегистрированных случаев в стране превысило 4 тысячи, а количество смертей, связанных с корью, по-видимому, уже вдвое превысило прошлогодний показатель, сообщает The Hill.

По словам представительницы Национальной ассоциации должностных лиц здравоохранения округов и городов Адрианы Касалотти, местные департаменты здравоохранения перегружены из-за масштабов распространения инфекции и высокой вероятности появления новых очагов в разных сообществах.

Финансирование для штатов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выделили около 100 млн долларов дополнительного финансирования органам здравоохранения штатов, местным и племенным органам здравоохранения. Средства должны быть направлены на вакцинацию, профилактику и выявление заболевания.

CDC также заявили о дополнительной поддержке Пенсильвании — штата с наибольшим числом случаев кори и единственного, где подтверждены смерти, связанные с заболеванием. При этом общий подсчет смертей CDC пока не учитывает шесть смертей, о которых сообщила Пенсильвания. Издание связывает это с переходом ведомства на другую базу данных для верификации таких случаев.

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Призывы к однозначному сообщению

Глава Американского общества инфекционных болезней Жанна Марраццо считает, что федеральные власти должны сформулировать более широкое информационное сообщение о действии и важности комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR). По последним данным, в США зафиксировали 42 вспышки кори.

Бывший директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC Деметре Даскалакис заявил, что сомнения федеральных чиновников относительно оценки смертей в Пенсильвании создали дополнительные трудности для реагирования на вспышку. Касалотти также подчеркнула, что противоречивые сообщения на разных уровнях системы здравоохранения усложняют работу местных департаментов и выбор действий для населения.

Представительница Министерства здравоохранения и социальных служб США Эмили Хиллиард заявила, что CDC предоставляют штатам эпидемиологическую, лабораторную и техническую помощь. По ее словам, министр Роберт Ф. Кеннеди-младший и директор CDC Эрика Шварц подчеркивают, что вакцина MMR является наиболее эффективным способом предотвратить корь.

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