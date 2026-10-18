10月18日星期日，在法国巴黎，警方对共和国广场一次新集会的参与者使用了催泪瓦斯和高压水炮。前一天，全国范围内因生活成本问题举行的抗议活动伴随暴力事件，内政部长洛朗·努涅兹称已有超过2000人被拘留，阿纳多卢通讯社报道。

巴黎市中心的路障与拘留

据《巴黎人报》报道，社交媒体上有人号召在共和国广场举行集会。部分抗议者搭建了路障，警方实施了数起拘留。消防员还扑灭了附近伊夫-图迪克街的一处火情。

巴黎警察局表示，在最初出现紧张迹象后，执法人员被派往驱散集会并实施拘留。

周六抗议活动的情况

努涅兹表示，在周六的骚乱中，超过600名警察、宪兵和消防员受伤。他指出，这一数字是初步统计，旨在查明参与暴力行为者以及企业遭受重大损失情况的调查仍在进行。

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工会、“黄背心”团体、学生和农民参加了周六的行动。法国内政部统计，全国共有55万人参与，而工会CGT则表示抗议者人数接近80万。在巴黎，一名抗议参与者在心肺骤停后死亡，数个城市的公共建筑和企业遭到袭击。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙将于周日20:00发表全国讲话。在此之前，他计划会见总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼和相关部长。由勒科尔尼主持的跨部门危机会议从周日晚上推迟至周一10:00举行。

在利摩日，历史市政厅的火灾已几乎被扑灭，但据上维埃纳省省长莫里斯·巴拉称，其几乎整个历史部分已经损失。勒科尔尼承诺提供国家财政支持，确保公共服务持续运作，并加快城市重建程序。法国市长协会呼吁周一中午在市政厅外举行集会，以谴责针对公共建筑的袭击。

在圣艾蒂安，警方和宪兵队的监督机构正在调查一起事件：一名未成年人在周六的抗议活动中因手榴弹失去一只手。

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