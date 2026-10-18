W Paryżu we Francji w niedzielę, 18 października, policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciwko uczestnikom nowego zgromadzenia na placu Republiki. Dzień wcześniej ogólnokrajowym protestom z powodu kosztów życia towarzyszyła przemoc, a minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował o ponad 2000 zatrzymań, podaje Anadolu Agency.

Barykady i zatrzymania w centrum Paryża

Według Le Parisien do zgromadzenia na placu Republiki wzywano w mediach społecznościowych. Część protestujących wzniosła barykady, a policja dokonała kilku zatrzymań. Strażacy gasili również pożar na sąsiedniej ulicy Yves-Toudic.

Prefektura Policji w Paryżu oświadczyła, że funkcjonariuszy skierowano do rozpędzenia zgromadzenia i przeprowadzenia zatrzymań po pierwszych oznakach napięcia.

Bilans sobotnich protestów

Według Nuñeza podczas sobotnich zamieszek poszkodowanych zostało ponad 600 policjantów, żandarmów i strażaków. Zaznaczył, że liczba ta jest wstępna, a dochodzenia w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za przemoc i znaczne szkody dla przedsiębiorstw trwają.

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W sobotnich akcjach uczestniczyły związki zawodowe, stowarzyszenia „żółtych kamizelek”, studenci i rolnicy. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych naliczyło 550 tysięcy uczestników w całym kraju, podczas gdy związek zawodowy CGT podał, że protestujących było niemal 800 tysięcy. W Paryżu jeden uczestnik protestu zmarł po zatrzymaniu krążeniowo-oddechowym, a w kilku miastach zaatakowano budynki publiczne i przedsiębiorstwa.

Prezydent Francji Emmanuel Macron ma wygłosić orędzie do narodu o godz. 20:00 w niedzielę. Wcześniej planuje spotkać się z premierem Sébastienem Lecornu i właściwymi ministrami. Międzyresortowe posiedzenie kryzysowe pod przewodnictwem Lecornu przeniesiono z niedzielnego wieczoru na godz. 10:00 w poniedziałek.

W Limoges pożar w historycznym ratuszu niemal ugaszono, jednak według prefekta departamentu Haute-Vienne Maurice'a Barata niemal cała jego historyczna część została utracona. Lecornu obiecał państwowe wsparcie finansowe, ciągłość działania służb publicznych i przyspieszenie procedur odbudowy miasta. Stowarzyszenie Merów Francji wezwało do zorganizowania w poniedziałek w południe zgromadzeń przed ratuszami, aby potępić ataki na budynki publiczne.

W Saint-Étienne organy nadzorcze policji i żandarmerii badają przypadek, w którym nieletni stracił rękę z powodu granatu podczas sobotnich protestów.

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