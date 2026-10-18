В Париже, Франция, в воскресенье, 18 октября, полиция применила слезоточивый газ и водомет против участников нового собрания на площади Республики. Накануне общенациональные протесты из-за стоимости жизни сопровождались насилием, а министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о более чем 2000 задержаний, сообщает Anadolu Agency.

Баррикады и задержания в центре Парижа

По данным Le Parisien, к собранию на площади Республики призывали в социальных сетях. Часть протестующих возвела баррикады, полиция провела несколько задержаний. Пожарные также тушили возгорание на соседней улице Ив-Тудик.

Префектура полиции Парижа заявила, что правоохранителей направили для разгона собрания и задержаний после первых проявлений напряженности.

Итоги субботних протестов

По словам Нуньеса, во время субботних беспорядков пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Он отметил, что эта цифра является предварительной, а расследования для установления причастных к насилию и значительному ущербу для бизнеса продолжаются.

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В субботних акциях участвовали профсоюзы, объединения «желтых жилетов», студенты и фермеры. Министерство внутренних дел Франции насчитало 550 тысяч участников по стране, тогда как профсоюз CGT заявил почти о 800 тысячах протестующих. В Париже один участник протеста умер после остановки сердечно-дыхательной деятельности, а в нескольких городах нападениям подверглись общественные здания и предприятия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен выступить с обращением к нации в 20:00 в воскресенье. Перед этим он планирует встретиться с премьер-министром Себастьеном Лекорню и профильными министрами. Межведомственное кризисное совещание под председательством Лекорню перенесли с воскресного вечера на 10:00 понедельника.

В Лиможе почти потушили пожар в исторической ратуше, однако, по словам префекта департамента Верхняя Вьенна Мориса Барата, почти вся ее историческая часть утрачена. Лекорню пообещал государственную финансовую поддержку, непрерывность работы государственных служб и ускорение процедур восстановления города. Ассоциация мэров Франции призвала провести в понедельник в полдень собрания у ратуш для осуждения нападений на общественные здания.

В Сент-Этьене надзорные органы полиции и жандармерии расследуют случай, в котором несовершеннолетний потерял руку из-за гранаты во время субботних протестов.

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