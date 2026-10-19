在美国，对总统唐纳德·特朗普工作表现的支持率降至33%，66%的美国成年受访者表示不认可他的表现。《耶路撒冷邮报》援引周日公布的《华盛顿邮报》、ABC新闻和益普索联合民调结果报道。

根据这项调查，52%的受访者强烈不认可特朗普的工作表现。总统的支持率比一年前低8个百分点，并且低于其首个总统任期内记录的任何水平。

经济评价恶化

民调中，对特朗普经济政策的支持率为28%。近半数参与者，即48%，表示他们的财务状况比特朗普于2025年重返职位时更差。《华盛顿邮报》指出，这是自1986年以来《华盛顿邮报》和ABC新闻的调查中，在任何一位美国总统任内如此评价自身福祉的受访者比例最高的一次。

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对受访者而言，最尖锐的问题是燃油成本上涨。NBC新闻报道，伊朗战争开始后，一些州的汽油价格上涨了50%。71%的民调参与者称汽油价格难以负担。

伊朗战争与选举

受访者总体上也不认可特朗普在伊朗冲突问题上的做法。同时，65%的受访者表示，他们认为对伊朗的战争是一个错误。该民调在美国中期选举前两周公布，届时各党将争夺对众议院的控制权。在已登记和可能投票的选民中，民主党领先8个百分点。

调查还显示，十多年来首次，选民认为民主党在经济问题上比共和党更可靠。

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