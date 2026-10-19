W USA poparcie dla działań prezydenta Donalda Trumpa spadło do 33%, a 66% dorosłych Amerykanów oświadczyło, że nie aprobuje jego działalności. Wyniki sondażu Washington Post, ABC News i Ipsos, opublikowanego w niedzielę, przytacza Jerusalem Post.

Według badania 52% respondentów zdecydowanie nie aprobuje działań Trumpa. Wskaźnik poparcia dla prezydenta był o osiem punktów procentowych niższy niż rok wcześniej i spadł poniżej każdego poziomu odnotowanego podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej.

Oceny gospodarcze się pogorszyły

Poparcie dla polityki gospodarczej Trumpa w sondażu wyniosło 28%. Niemal połowa uczestników — 48% — odpowiedziała, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się od czasu, gdy Trump wrócił na urząd w 2025 roku. Jak zauważa Washington Post, jest to największy odsetek respondentów, którzy tak oceniali własny dobrobyt za prezydentury któregokolwiek z przywódców USA, w badaniach Washington Post i ABC News od 1986 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najdotkliwszym problemem dla ankietowanych był wzrost kosztów paliwa. Po rozpoczęciu wojny z Iranem ceny benzyny w niektórych stanach wzrosły nawet o 50%, informuje NBC News. Benzynę jako niedostępną cenowo określiło 71% uczestników sondażu.

Wojna z Iranem i wybory

Ankietowani generalnie nie aprobowali również działań Trumpa w związku z konfliktem z Iranem. Jednocześnie 65% respondentów oświadczyło, że uważa wojnę z Iranem za błąd. Sondaż opublikowano na dwa tygodnie przed wyborami śródterminowymi w USA, w których partie rywalizują o kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Wśród zarejestrowanych i prawdopodobnych wyborców Demokraci mieli przewagę ośmiu punktów procentowych.

Badanie wykazało również, że po raz pierwszy od ponad dekady wyborcy uważają Partię Demokratyczną za bardziej wiarygodną niż Partię Republikańską w kwestiach gospodarczych.

Czytaj nas na