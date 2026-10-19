В США рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа снизился до 33%, а 66% взрослых американцев заявили, что не одобряют его деятельность. Такие результаты опроса Washington Post, ABC News и Ipsos, опубликованного в воскресенье, приводит Jerusalem Post.

Согласно исследованию, 52% респондентов категорически не одобряют работу Трампа. Показатель одобрения президента оказался на восемь процентных пунктов ниже, чем годом ранее, и стал ниже любого уровня, зафиксированного во время его первого президентского срока.

Экономические оценки ухудшились

Одобрение экономической политики Трампа в опросе составило 28%. Почти половина участников — 48% — ответили, что их финансовое положение стало хуже, чем когда Трамп вернулся на должность в 2025 году. Как отмечает Washington Post, это наибольшая доля респондентов, которые так оценивали собственное благосостояние при президентстве любого из глав США, в исследованиях Washington Post и ABC News с 1986 года.

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Наиболее острой проблемой для опрошенных стал рост стоимости топлива. После начала войны с Ираном цены на бензин в некоторых штатах выросли до 50%, сообщает NBC News. Бензин назвали недоступным по цене 71% участников опроса.

Война с Ираном и выборы

Опрошенные также в целом не одобрили действия Трампа в отношении конфликта с Ираном. В то же время 65% респондентов заявили, что считают войну с Ираном ошибкой. Опрос опубликовали за две недели до промежуточных выборов в США, на которых партии соревнуются за контроль над Палатой представителей. Среди зарегистрированных и вероятных избирателей демократы имели преимущество в восемь процентных пунктов.

Исследование также показало, что впервые за более чем десятилетие избиратели считают Демократическую партию более надежной, чем Республиканскую, в вопросах экономики.

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