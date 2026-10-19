В Греции в авариях лодок погибли 12 мигрантов — Deutsche Welle

В водах Эгейского моря возле греческих островов Лесбос и Самос ночью в результате двух аварий лодок погибли 12 мигрантов, в том числе младенец. Еще 22 человека спасли, поисково-спасательная операция продолжается, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на греческую береговую охрану.

Столкновение возле Лесбоса

В первом инциденте у побережья Лесбоса погибли шесть человек — четверо мужчин, женщина и младенец. По данным береговой охраны, скоростная лодка с мигрантами столкнулась с левым бортом полицейского патрульного судна. Восемь человек спасли.

Среди выживших правоохранители задержали 37-летнего гражданина Турции. Его считают подозреваемым в переправке мигрантов и управлении скоростной лодкой.

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Опрокидывание лодки возле Самоса

Еще шесть человек — пятеро мужчин и женщина — утонули после опрокидывания лодки вблизи Самоса. В этом инциденте спасли 14 человек.

Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас возложил ответственность за гибель людей на контрабандистов, переправляющих мигрантов. В публикации в X он заявил о нулевой терпимости к контрабандистам.

Греция является одним из маршрутов в Европу для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, из Африки и Азии, которые часто отправляются морем из Турции. По данным УВКБ ООН, по состоянию на 11 октября 2026 года в Греции зафиксировали около 25 тысяч прибытий беженцев, тогда как в 2025 году — 42 тысячи.

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