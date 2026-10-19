12 migrantów zginęło w wypadkach łodzi w Grecji — Deutsche Welle

Dwunastu migrantów, w tym niemowlę, zginęło w nocy w dwóch wypadkach łodzi na wodach Morza Egejskiego w pobliżu greckich wysp Lesbos i Samos. Uratowano kolejne 22 osoby, a operacja poszukiwawczo-ratunkowa trwa, poinformowała Deutsche Welle, powołując się na grecką straż przybrzeżną.

Zderzenie w pobliżu Lesbos

W pierwszym incydencie u wybrzeży Lesbos zginęło sześć osób — czterech mężczyzn, kobieta i niemowlę. Według straży przybrzeżnej motorówka z migrantami zderzyła się z lewą burtą policyjnego statku patrolowego. Uratowano osiem osób.

Wśród ocalałych funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego obywatela Turcji. Jest on uznawany za podejrzanego o przemyt migrantów i kierowanie motorówką.

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Wywrócenie łodzi w pobliżu Samos

Kolejnych sześć osób — pięciu mężczyzn i kobieta — utonęło po wywróceniu się łodzi w pobliżu Samos. W tym incydencie uratowano 14 osób.

Grecki minister żeglugi i polityki wysp Vasilis Kikilias odpowiedzialnością za śmierć ludzi obarczył przemytników transportujących migrantów. We wpisie na X zadeklarował zerową tolerancję dla przemytników.

Grecja jest jedną z dróg do Europy dla migrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, którzy często wyruszają drogą morską z Turcji. Według danych UNHCR, na dzień 11 października 2026 roku w Grecji odnotowano około 25 tys. przyjazdów uchodźców, podczas gdy w 2025 roku było ich 42 tys.

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