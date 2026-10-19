Восемь благотворительных организаций, среди которых Oxfam и Amnesty International, подали жалобу омбудсмену Испании из-за предполагаемых серьезных нарушений прав мигрантов в Сеуте — испанском анклаве на северо-востоке Марокко. Как сообщает TimesLIVE, в жалобе говорится, в частности, о предполагаемом принудительном возвращении людей из охваченных конфликтами стран, а также об отказе в услугах переводчиков и юридической помощи.

После массового пересечения границы 30 июля в Сеуте остались тысячи мигрантов. Некоторые из них живут под открытым небом или скрываются на холмах вокруг города. Правительство премьер-министра Педро Санчеса пытается ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, намереваясь вернуть большинство людей, преимущественно в Марокко, как экономических мигрантов.

Заявления о принудительных возвращениях

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что скрытых депортаций не происходит, а возвращения являются добровольными. По его словам, с середины августа 12 тысяч человек решили вернуться. Власти также получили до 1 200 заявлений о предоставлении убежища и рассмотрели 700 из них.

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В то же время по меньшей мере девять неправительственных организаций утверждают, что мигрантов, которым они помогают, принуждали возвращаться. Asociación Elin заявила, что 24 и 25 сентября полиция вызывала мигрантов из Судана и Чада, после чего их депортировали без предупреждения. Марокканский мигрант Азхаар Шауни сообщил волонтерам Mission Lifeline, что его и других людей забрали автобусами из временных лагерей на пляже якобы в центры приема, но в итоге доставили в Марокко.

Перегруженная система убежища

Действующие правила требуют оценивать обстоятельства каждого мигранта индивидуально, в том числе граждан Марокко, несмотря на статус страны как безопасной страны происхождения. В августе правительство Испании оценивало, что среди мигрантов, остававшихся в Сеуте, было более тысячи выходцев из стран Африки к югу от Сахары. Согласно правительственной статистике, гражданам этих стран в Испании предоставляют убежище более чем в 90% случаев.

На материковую часть Испании уже перевели 262 несовершеннолетних. Представитель полицейского профсоюза Рауль Пьера заявил, что по состоянию на 14 октября ежедневно регистрировали примерно 100 дел из-за нехватки персонала и технических ресурсов. Профсоюз оценивает число людей, все еще находящихся в городе, в 7–8 тысяч. Врачи единственной больницы Сеуты лечат мигрантов от чесотки, туберкулеза и желудочно-кишечных инфекций; как минимум семь женщин родили детей.

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