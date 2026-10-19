Osiem organizacji charytatywnych, w tym Oxfam i Amnesty International, złożyło skargę do rzecznika praw obywatelskich Hiszpanii w związku z domniemanymi poważnymi naruszeniami praw migrantów w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w północno-wschodnim Maroku. Jak informuje TimesLIVE, skarga dotyczy między innymi domniemanego przymusowego odsyłania osób z krajów dotkniętych konfliktami, a także odmowy usług tłumaczy i pomocy prawnej.

Po masowym przekroczeniu granicy 30 lipca w Ceucie pozostały tysiące migrantów. Część z nich mieszka pod gołym niebem lub ukrywa się na wzgórzach wokół miasta. Rząd premiera Pedra Sáncheza próbuje przyspieszyć rozpatrywanie wniosków o azyl, zamierzając odesłać większość osób, głównie do Maroka, jako migrantów ekonomicznych.

Twierdzenia o przymusowych powrotach

Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska oświadczył, że nie dochodzi do ukrytych deportacji, a powroty są dobrowolne. Według niego od połowy sierpnia 12 tysięcy osób zdecydowało się wrócić. Władze otrzymały również do 1 200 wniosków o azyl i rozpatrzyły 700 z nich.

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Jednocześnie co najmniej dziewięć organizacji pozarządowych twierdzi, że migranci, którym pomagają, byli zmuszani do powrotu. Asociación Elin podało, że 24 i 25 września policja wezwała migrantów z Sudanu i Czadu, po czym zostali oni deportowani bez ostrzeżenia. Marokański migrant Azhaar Chaouni powiedział wolontariuszom Mission Lifeline, że jego oraz inne osoby zabrano autobusami z tymczasowych obozów na plaży rzekomo do ośrodków przyjęć, lecz ostatecznie przewieziono ich do Maroka.

Przeciążony system azylowy

Obowiązujące przepisy wymagają indywidualnej oceny sytuacji każdego migranta, w tym obywateli Maroka, mimo statusu tego kraju jako bezpiecznego kraju pochodzenia. W sierpniu rząd Hiszpanii oceniał, że wśród migrantów pozostających w Ceucie było ponad tysiąc osób z krajów Afryki Subsaharyjskiej. Według statystyk rządowych obywatelom tych państw przyznaje się azyl w Hiszpanii w ponad 90% przypadków.

Na kontynentalną część Hiszpanii przeniesiono już 262 nieletnich. Przedstawiciel policyjnego związku zawodowego Raúl Piera oświadczył, że według stanu na 14 października codziennie rejestrowano około 100 spraw z powodu braku personelu i zasobów technicznych. Związek ocenia liczbę osób, które nadal przebywają w mieście, na 7–8 tysięcy. Lekarze jedynego szpitala w Ceucie leczą migrantów na świerzb, gruźlicę i infekcje żołądkowo-jelitowe; co najmniej siedem kobiet urodziło dzieci.

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