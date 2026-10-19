包括乐施会和国际特赦组织在内的八家慈善机构，因涉嫌严重侵犯移民在休达的权利，向西班牙监察专员提出投诉。休达是位于摩洛哥东北部的西班牙飞地。正如TimesLIVE报道，投诉尤其涉及涉嫌强制遣返来自受冲突影响国家的人员，以及拒绝提供口译服务和法律援助。

7月30日大规模越境后，数千名移民仍留在休达。其中一些人露宿街头，或藏身于城市周边的山丘。首相佩德罗·桑切斯领导的政府正试图加快处理庇护申请，并打算将大多数人作为经济移民遣返，主要遣返至摩洛哥。

有关强制遣返的说法

内政部长费尔南多·格兰德-马拉斯卡表示，没有发生秘密驱逐，返回是自愿的。据他称，自8月中旬以来，已有1.2万人决定返回。有关部门还收到多达1,200份庇护申请，并审理了其中700份。

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与此同时，至少九家非政府组织称，它们协助的移民被迫返回。Asociación Elin表示，警方于9月24日和25日传唤了来自苏丹和乍得的移民，随后这些人未经警告即被驱逐出境。摩洛哥移民阿兹哈尔·沙乌尼告诉Mission Lifeline志愿者，他和其他人被巴士从海滩上的临时营地带走，据称前往接待中心，但最终被送往摩洛哥。

不堪重负的庇护系统

现行规定要求对每名移民的情况进行个别评估，包括摩洛哥公民，尽管该国被视为安全原籍国。西班牙政府8月估计，仍留在休达的移民中有超过1,000人来自撒哈拉以南非洲国家。根据政府统计，这些国家的公民在西班牙获得庇护的比例超过90%。

已有262名未成年人被转移至西班牙本土。警察工会代表劳尔·皮埃拉表示，截至10月14日，由于缺乏人员和技术资源，每天登记约100起案件。该工会估计，仍留在该市的人数为7,000至8,000人。休达唯一一家医院的医生正在为移民治疗疥疮、结核病和胃肠道感染；至少七名女性已生育子女。

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