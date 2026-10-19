卡拉奇录得逾一年半来首例脊髓灰质炎病例——《黎明报》

据《黎明报》报道，巴基斯坦卡拉奇东区一名6个月大男婴确诊感染野生脊髓灰质炎病毒。这是该国自2026年初以来第七例脊髓灰质炎病例，也是自2024年12月以来该市首例登记病例。

这名儿童来自贾马利殖民地地方委员会。该病例由脊髓灰质炎流行病学监测网络发现，并由位于伊斯兰堡的国家卫生研究院脊髓灰质炎根除区域参考实验室确认。

巴基斯坦国家紧急行动中心表示，这名儿童营养不良，并因卡拉奇已记录到的病毒传播而感染。9月，该市仅在一个环境监测点发现脊髓灰质炎病毒，但该中心称，只要病毒继续传播，风险群体中的儿童仍然易受感染。

调查与疫苗接种

发现该病例后，相关方面启动了全面调查。脊髓灰质炎根除倡议正在评估防止病毒进一步传播的措施，包括有针对性的疫苗接种行动和加强常规免疫。

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过去两年间，卡拉奇面临病毒的密集传播。与此同时，上门为儿童接种疫苗的行动以及基础免疫的改善，促成了感染传播的大幅下降。

全国七例病例

巴基斯坦今年发现的七例脊髓灰质炎病例中，五例出现在开伯尔-普什图省，其中四例位于班努专区。另有两例记录在信德省，卡拉奇位于该省。今年此前的第六例病例约两周前在开伯尔县发现，患者为一名7岁男孩。

脊髓灰质炎是一种高度传染且无法治愈的疾病，可导致终身瘫痪，在个别情况下可致死，但可通过接种疫苗预防。巴基斯坦和阿富汗仍是仅有的脊髓灰质炎流行国家。该中心称，巴基斯坦的病例数量已下降约99.8%，从20世纪90年代初估计的2万例降至2025年的31例。

2026年，该国已开展四轮全国疫苗接种行动，多次覆盖超过4500万名儿童。下一轮次国家级接种行动计划于11月2日至8日举行：将与阿富汗同步，在97个县覆盖近2400万名儿童，包括卡拉奇所有地区。

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