W Karaczi w Pakistanie u sześciomiesięcznego chłopca z dystryktu Karachi East potwierdzono zakażenie dzikim poliowirusem. Jest to siódmy przypadek polio w kraju od początku 2026 roku i pierwszy zarejestrowany w mieście od grudnia 2024 roku, informuje Dawn.

Dziecko pochodzi z rady lokalnej Jamali Colony. Przypadek wykryła sieć nadzoru epidemiologicznego nad polio, a potwierdziło go Regionalne Laboratorium Referencyjne ds. Eliminacji Polio przy Narodowych Instytutach Zdrowia w Islamabadzie.

Pakistańskie Narodowe Centrum Operacji Kryzysowych oświadczyło, że dziecko było niedożywione i zakaziło się w wyniku krążenia wirusa, które już wcześniej odnotowano w Karaczi. We wrześniu poliowirusa wykryto tylko w jednym punkcie monitoringu środowiskowego w mieście, jednak według centrum dzieci z grup ryzyka pozostają narażone, dopóki wirus nadal krąży.

Dochodzenie i szczepienia

Po wykryciu przypadku rozpoczęto kompleksowe dochodzenie. Inicjatywa na rzecz eliminacji polio ocenia działania mające zapobiec dalszej transmisji wirusa, w tym ukierunkowane kampanie szczepień oraz wzmocnienie rutynowej immunizacji.

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W ciągu ostatnich dwóch lat Karaczi zmagało się z intensywnym krążeniem wirusa. Jednocześnie kampanie szczepień dzieci od drzwi do drzwi oraz poprawa podstawowej immunizacji przyczyniły się do znacznego ograniczenia transmisji zakażenia.

Siedem przypadków w kraju

Spośród siedmiu przypadków polio wykrytych w Pakistanie w tym roku pięć odnotowano w prowincji Chajber Pasztunchwa, z czego cztery w dywizji Bannu. Kolejne dwa przypadki zarejestrowano w prowincji Sindh, gdzie znajduje się Karaczi. Poprzedni, szósty przypadek w tym roku wykryto około dwóch tygodni temu w dystrykcie Chajber u siedmioletniego chłopca.

Polio jest wysoce zakaźną, nieuleczalną chorobą, która może powodować dożywotni paraliż, a w niektórych przypadkach śmierć, lecz można jej zapobiegać dzięki szczepieniom. Pakistan i Afganistan pozostają jedynymi krajami, w których polio ma charakter endemiczny. Według centrum liczba przypadków w Pakistanie spadła o około 99,8% — z szacowanych 20 tys. na początku lat 90. do 31 w 2025 roku.

W 2026 roku w kraju przeprowadzono już cztery ogólnokrajowe kampanie szczepień, którymi wielokrotnie objęto ponad 45 milionów dzieci. Kolejna kampania subnarodowa jest zaplanowana na 2–8 listopada: ma objąć niemal 24 miliony dzieci w 97 dystryktach, w tym we wszystkich rejonach Karaczi, synchronicznie z Afganistanem.

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