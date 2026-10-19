В Карачи, Пакистан, у шестимесячного мальчика из района Карачи-Ист подтвердили заражение диким полиовирусом. Это седьмой случай полиомиелита в стране с начала 2026 года и первый зарегистрированный в городе с декабря 2024 года, сообщает Dawn.

Ребёнок происходит из местного совета Джамали-Колони. Случай выявила сеть эпидемиологического надзора за полиомиелитом, а подтвердила Региональная референс-лаборатория по ликвидации полиомиелита при Национальных институтах здравоохранения в Исламабаде.

Национальный центр экстренных операций Пакистана заявил, что ребёнок страдал от недостаточного питания и заразился из-за циркуляции вируса, которая уже фиксировалась в Карачи. В сентябре полиовирус выявили только в одном пункте экологического мониторинга в городе, однако, по данным центра, дети из групп риска остаются уязвимыми, пока вирус продолжает циркулировать.

Расследование и вакцинация

После выявления случая начали комплексное расследование. Инициатива по ликвидации полиомиелита оценивает меры по предотвращению дальнейшей передачи вируса, в частности целевые кампании вакцинации и усиление плановой иммунизации.

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В последние два года Карачи сталкивался с интенсивной циркуляцией вируса. В то же время кампании по вакцинации детей от двери к двери и улучшение базовой иммунизации способствовали существенному снижению передачи инфекции.

Семь случаев в стране

Из семи случаев полиомиелита, выявленных в Пакистане в этом году, пять пришлись на провинцию Хайбер-Пахтунхва, из них четыре — на дивизию Банну. Ещё два случая зафиксировали в провинции Синд, где расположен Карачи. Предыдущий, шестой случай в этом году выявили примерно две недели назад в округе Хайбер у семилетнего мальчика.

Полиомиелит — высокоинфекционное неизлечимое заболевание, которое может вызывать пожизненный паралич и в отдельных случаях смерть, но его можно предотвратить вакцинацией. Пакистан и Афганистан остаются единственными странами, где полиомиелит является эндемичным. По данным центра, количество случаев в Пакистане сократилось примерно на 99,8% — с ориентировочно 20 тысяч в начале 1990-х годов до 31 в 2025 году.

В 2026 году в стране уже провели четыре общенациональные кампании вакцинации, которыми неоднократно охватили более 45 миллионов детей. Следующая субнациональная кампания запланирована на 2–8 ноября: она должна охватить почти 24 миллиона детей в 97 округах, в том числе во всех районах Карачи, синхронно с Афганистаном.

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