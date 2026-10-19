Министерство иностранных дел Германии вызвало иранского посла из-за попыток нападения на президента Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу Германо-израильского общества Фолькера Бека. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Реакция МИД Германии

В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что не будут терпеть атак на еврейскую жизнь и людей, которые ее защищают, в том числе в Германии. Министерство также сообщило, что попытки нападения на Шустера и Бека будут иметь правовые последствия.

МИД Германии осудил деятельность Ирана и заявил, что не позволит ему угрожать свободному обществу страны. Ведомство добавило, что ранее выступало за внесение в террористический список Европейского Союза лиц, которых оно называет организаторами иранских покушений в различных странах мира, а также Корпуса стражей исламской революции.

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Приговоры по делу

Вызов иранского посла произошел через четыре дня после того, как немецкий суд приговорил двух мужчин к лишению свободы сроком до восьми с половиной лет за подготовку убийства Шустера. Суд отметил, что один из них действовал по указаниям иранской разведывательной службы.

Гражданина Дании Али С. приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за подготовку убийства и поджог при отягчающих обстоятельствах. Гражданин Афганистана Таваб М. получил четыре года и шесть месяцев за участие в плане. По данным суда, в начале 2025 года Али С. поручили собирать информацию о Шустере и Беке, а также следить за двумя еврейскими продуктовыми магазинами в Берлине. Федеральные прокуроры Германии предъявили мужчинам обвинения в мае.

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