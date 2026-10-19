США призвали прекратить мандат Специального комитета ООН по деколонизации, известного как C-24. Американская делегация выступила с таким предложением 15 октября перед Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Buenos Aires Times.

Аргументы США

Представительница США заявила, что комитет исчерпал свое первоначальное предназначение. По ее словам, более 80 бывших колоний с тех пор стали государствами-членами ООН, тогда как C-24 ежегодно возвращается к одним и тем же текстам.

Американская сторона также раскритиковала ежегодные поездки комитета в курортные места в Карибском бассейне и южной части Тихого океана, назвав их нерациональным использованием времени и ресурсов ООН. Представительница США упомянула Пуэрто-Рико, которое Генеральная Ассамблея исключила из списка несамоуправляющихся территорий в 1953 году, однако комитет по-прежнему ежегодно проводит слушания по этому вопросу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция США была официально зафиксирована во время сессии, на которой Четвертый комитет одобрил более 20 проектов резолюций, связанных с деколонизацией.

Значение для Аргентины

Инициатива может напрямую повлиять на Аргентину, поскольку C-24 ежегодно рассматривает вопрос суверенитета над Мальвинскими островами, которые в Великобритании называют Фолклендскими. С 1989 года комитет является главной площадкой ООН, где Аргентина представляет свою позицию. В рамках его работы принимались резолюции, признающие существование спора о суверенитете, а также призывающие Аргентину и Великобританию начать переговоры.

Аргентина и Великобритания воевали за острова в течение 10 недель в 1982 году. Великобритания не признает аргентинские претензии и контролирует острова с 1833 года. В 2013 году жители островов подавляющим большинством поддержали сохранение британского статуса, однако Аргентина отвергает этот результат, считая, что принцип самоопределения не применяется к населению, которое, по ее утверждению, было переселено Великобританией.

Читай нас в