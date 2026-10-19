Stany Zjednoczone wezwały do zakończenia mandatu Specjalnego Komitetu ONZ ds. Dekolonizacji, znanego jako C-24. Amerykańska delegacja przedstawiła tę propozycję 15 października przed Czwartym Komitetem Zgromadzenia Ogólnego ONZ, informuje Buenos Aires Times.

Argumenty USA

Przedstawicielka USA oświadczyła, że komitet wyczerpał swoje pierwotne przeznaczenie. Jak zaznaczyła, ponad 80 byłych kolonii od tego czasu zostało państwami członkowskimi ONZ, podczas gdy C-24 co roku powraca do tych samych tekstów.

Strona amerykańska skrytykowała również coroczne podróże komitetu do miejsc wypoczynkowych na Karaibach i w południowej części Pacyfiku, nazywając je nieracjonalnym wykorzystaniem czasu i zasobów ONZ. Przedstawicielka USA wspomniała o Portoryko, które Zgromadzenie Ogólne usunęło z listy terytoriów niesamodzielnych w 1953 roku, jednak komitet nadal co roku przeprowadza w tej sprawie wysłuchania.

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Stanowisko USA zostało oficjalnie odnotowane podczas sesji, na której Czwarty Komitet zatwierdził ponad 20 projektów rezolucji związanych z dekolonizacją.

Znaczenie dla Argentyny

Inicjatywa może bezpośrednio wpłynąć na Argentynę, ponieważ C-24 co roku rozpatruje kwestię suwerenności nad Wyspami Malwińskimi, które w Wielkiej Brytanii nazywane są Falklandami. Od 1989 roku komitet jest główną platformą ONZ, na której Argentyna przedstawia swoje stanowisko. W ramach jego prac przyjmowano rezolucje uznające istnienie sporu o suwerenność, a także wzywające Argentynę i Wielką Brytanię do rozpoczęcia negocjacji.

Argentyna i Wielka Brytania walczyły o wyspy przez 10 tygodni w 1982 roku. Wielka Brytania nie uznaje argentyńskich roszczeń i kontroluje wyspy od 1833 roku. W 2013 roku mieszkańcy wysp zdecydowaną większością poparli utrzymanie brytyjskiego statusu, jednak Argentyna odrzuca ten wynik, uznając, że zasada samostanowienia nie ma zastosowania do ludności, która, jak twierdzi, została przesiedlona przez Wielką Brytanię.

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