美国呼吁终止联合国非殖民化特别委员会（C-24）的授权。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，美国代表团于10月15日在联合国大会第四委员会上提出了这一建议。

美国的论点

美国代表表示，该委员会已完成其最初使命。她称，此后已有80多个前殖民地成为联合国会员国，而C-24每年都回到同样的文本。

美方还批评该委员会每年前往加勒比地区和南太平洋度假地点的行程，称这是对联合国时间和资源的不合理使用。美国代表提到波多黎各：联合国大会于1953年将其从非自治领土名单中删除，但该委员会仍每年就此举行听证会。

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美国的立场在此次会议期间被正式记录；会上，第四委员会批准了20多项与非殖民化有关的决议草案。

对阿根廷的意义

该倡议可能直接影响阿根廷，因为C-24每年审议马尔维纳斯群岛的主权问题，该群岛在英国被称为福克兰群岛。自1989年以来，该委员会一直是阿根廷在联合国阐述其立场的主要平台。在其工作框架内，通过了认可存在主权争端的决议，并呼吁阿根廷和英国开始谈判。

阿根廷和英国于1982年围绕这些岛屿交战了10周。英国不承认阿根廷的主张，并自1833年以来控制这些岛屿。2013年，岛上居民以压倒性多数支持保留英国地位，但阿根廷拒绝这一结果，认为自决原则不适用于其所称由英国迁移而来的人口。

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