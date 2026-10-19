Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Iranu w związku z próbami ataku na przewodniczącego Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josefa Schustera oraz szefa Niemiecko-Izraelskiego Towarzystwa Volkera Becka. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Reakcja niemieckiego MSZ

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że nie będzie tolerować ataków na życie żydowskie i ludzi, którzy go bronią, także w Niemczech. Ministerstwo poinformowało również, że próby ataku na Schustera i Becka będą miały konsekwencje prawne.

Niemieckie MSZ potępiło działalność Iranu i oświadczyło, że nie pozwoli mu zagrażać wolnemu społeczeństwu kraju. Resort dodał, że wcześniej opowiadał się za wpisaniem na listę terrorystyczną Unii Europejskiej osób, które nazywa organizatorami irańskich zamachów w różnych krajach świata, a także Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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Wyroki w sprawie

Wezwanie irańskiego ambasadora nastąpiło cztery dni po tym, jak niemiecki sąd skazał dwóch mężczyzn na kary więzienia do ośmiu i pół roku za przygotowywanie zabójstwa Schustera. Sąd wskazał, że jeden z nich działał na polecenie irańskich służb wywiadowczych.

Obywatel Danii Ali S. został skazany na osiem lat i sześć miesięcy więzienia za przygotowywanie zabójstwa oraz podpalenie w okolicznościach obciążających. Obywatel Afganistanu Tawab M. otrzymał cztery lata i sześć miesięcy za udział w planie. Według sądu na początku 2025 roku Ali S. otrzymał polecenie zbierania informacji o Schusterze i Becku, a także obserwowania dwóch żydowskich sklepów spożywczych w Berlinie. Niemieccy prokuratorzy federalni postawili mężczyznom zarzuty w maju.

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