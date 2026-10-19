德国外交部因企图袭击德国犹太人中央委员会主席约瑟夫·舒斯特和德以协会主席福尔克尔·贝克而召见伊朗大使。《耶路撒冷邮报》报道。

德国外交部的回应

德国外交部表示，不会容忍针对犹太人生活以及捍卫犹太人生活者的攻击，包括在德国境内的攻击。该部还表示，针对舒斯特和贝克的袭击企图将产生法律后果。

德国外交部谴责伊朗的活动，并表示不会允许其威胁该国的自由社会。该部门补充说，此前曾主张将其所称在世界不同国家组织伊朗暗杀企图的人员，以及伊斯兰革命卫队，列入欧盟恐怖分子名单。

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案件判决

在召见伊朗大使的四天前，德国一家法院以准备谋杀舒斯特为由，判处两名男子最高八年半监禁。法院指出，其中一人是按照伊朗情报部门的指示行事。

丹麦公民阿里·S.因准备谋杀和加重情节纵火被判处八年六个月监禁。阿富汗公民塔瓦布·M.因参与该计划被判处四年六个月。根据法院说法，2025年初，阿里·S.被指派收集有关舒斯特和贝克的信息，并监视柏林两家犹太食品杂货店。德国联邦检察官于5月对两人提起指控。

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