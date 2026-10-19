Німеччина викликала посла Ірану через спроби нападу на Шустера і Бека — Jerusalem Post

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало іранського посла через спроби нападу на президента Центральної ради євреїв Німеччини Йозефа Шустера та голову Німецько-ізраїльського товариства Фолькера Бека. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Реакція МЗС Німеччини

У німецькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що не терпітимуть атак на єврейське життя та людей, які його захищають, зокрема й у Німеччині. Міністерство також повідомило, що спроби нападу на Шустера і Бека матимуть правові наслідки.

МЗС Німеччини засудило діяльність Ірану та заявило, що не дозволить йому загрожувати вільному суспільству країни. Відомство додало, що раніше виступало за внесення до терористичного списку Європейського Союзу осіб, яких воно називає організаторами іранських замахів у різних країнах світу, а також Корпусу вартових ісламської революції.

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Вироки у справі

Виклик іранського посла відбувся через чотири дні після того, як німецький суд засудив двох чоловіків до ув’язнення строком до восьми з половиною років за підготовку вбивства Шустера. Суд зазначив, що один із них діяв за вказівками іранської розвідувальної служби.

Громадянина Данії Алі С. засудили до восьми років і шести місяців ув’язнення за підготовку вбивства та підпал за обтяжувальних обставин. Громадянин Афганістану Таваб М. отримав чотири роки і шість місяців за участь у плані. За даними суду, на початку 2025 року Алі С. доручили збирати інформацію про Шустера і Бека, а також стежити за двома єврейськими продуктовими магазинами в Берліні. Федеральні прокурори Німеччини висунули обвинувачення чоловікам у травні.

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