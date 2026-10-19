В Высоком суде Дурбана в ЮАР продемонстрировали записи камер наблюдения из международного аэропорта имени короля Шаки, на которых мужчина, похожий на одного из семи обвиняемых по делу об убийстве рэпера Кирнана AKA Форбса, предположительно следит за музыкантом в день его гибели. Видео представил аналитик систем наблюдения аэропорта Сандиле Хузвайо, сообщает TimesLIVE.

Спор об идентификации

На записи мужчина идет за Форбсом к стойке проката автомобилей Europcar, стоит у входа, пока рэпер находится внутри, а затем, по-видимому, следует за ним к парковке. Суду также показали стоп-кадры, сделанные из видео.

Адвокат защиты Уильям Николсон заявил, что установить личность мужчины на записи невозможно, а у Хузвайо нет достаточных оснований для такой идентификации. Свидетель сообщил, что сотрудникам аэропорта обычно не разрешается передавать записи третьим лицам, однако он согласился представить видео в суде после обращения следователя.

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Николсон также поставил под сомнение, не нарушают ли показания сотрудника внутреннюю политику компании, и спросил, вызывала ли сторона обвинения сотрудников повесткой. Хузвайо ответил, что не знает этого, поскольку он лишь сотрудник. Обвиняемый, который, по данным стороны обвинения, может быть изображен на записи, внимательно просматривал видео и делал заметки.

Показания баллистического эксперта

По делу также дал показания баллистический эксперт Рувайн Кадер. Он заявил, что одну из двух единиц огнестрельного оружия, которые, по версии следствия, использовали при убийстве Форбса и его друга, шеф-повара Тебелло «Тибза» Мотсоане, в феврале 2023 года, могут связывать еще с пятью делами в тауншипе Умлази.

Кадер сообщил, что на месте убийства нашли шесть гильз. Две из них, по его словам, связаны с оружием, которое нашли у третьего обвиняемого, Сиянды Эдди Мьезы. Защита Мьезы отрицает, что оружие нашли именно у него, утверждая, что его обнаружили в комнате, где находились еще шестеро мужчин. Семеро обвиняемых не признали вину по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия.

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