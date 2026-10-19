W Sądzie Najwyższym w Durbanie w Republice Południowej Afryki zaprezentowano nagrania z kamer monitoringu na międzynarodowym lotnisku King Shaka, na których mężczyzna podobny do jednego z siedmiu oskarżonych w sprawie zabójstwa rapera Kiernan AKA Forbesa rzekomo śledzi muzyka w dniu jego śmierci. Nagranie przedstawił analityk systemów monitoringu lotniska Sandile Huzwayo, informuje TimesLIVE.

Spór o identyfikację

Na nagraniu mężczyzna idzie za Forbesem do stanowiska wypożyczalni samochodów Europcar, stoi przy wejściu, gdy raper jest w środku, a następnie, jak się wydaje, podąża za nim na parking. Sądowi pokazano także kadry zatrzymane wykonane z nagrania.

Obrońca William Nicholson oświadczył, że nie można ustalić tożsamości mężczyzny na nagraniu, a Huzwayo nie ma wystarczających podstaw do takiej identyfikacji. Świadek powiedział, że pracownikom lotniska zazwyczaj nie wolno przekazywać nagrań osobom trzecim, jednak zgodził się przedstawić w sądzie wideo po zwróceniu się do niego przez śledczego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nicholson zakwestionował również, czy zeznania pracownika nie naruszają wewnętrznej polityki firmy, i zapytał, czy oskarżenie wezwało pracowników za pomocą nakazu stawiennictwa. Huzwayo odpowiedział, że tego nie wie, ponieważ jest jedynie pracownikiem. Oskarżony, który według prokuratury może być widoczny na nagraniu, uważnie oglądał wideo i robił notatki.

Zeznania eksperta balistycznego

W sprawie zeznawał również ekspert balistyczny Ruwain Kader. Oświadczył, że jedną z dwóch sztuk broni palnej, które według śledczych wykorzystano podczas zabójstwa Forbesa i jego przyjaciela, szefa kuchni Tebello „Tibza” Motsoane, w lutym 2023 roku, można powiązać z pięcioma innymi sprawami w townshipie Umlazi.

Kader poinformował, że na miejscu zabójstwa znaleziono sześć łusek. Dwie z nich, jak powiedział, są powiązane z bronią znalezioną przy trzecim oskarżonym, Siyandzie Eddie Myezie. Obrona Myezy zaprzecza, że broń znaleziono przy nim, twierdząc, że odkryto ją w pokoju, w którym przebywało jeszcze sześciu mężczyzn. Siedmiu oskarżonych nie przyznało się do zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni palnej.

Czytaj nas na