南非德班高等法院展示了沙卡国王国际机场的监控录像，录像显示一名长相类似于说唱歌手基尔南·AKA·福布斯遇害案七名被告之一的男子，涉嫌在音乐家遇害当天跟踪他。机场监控系统分析师桑迪莱·胡兹瓦约提交了该视频，TimesLIVE报道。

关于身份识别的争议

录像中，该男子跟随福布斯前往Europcar汽车租赁柜台，在说唱歌手位于室内期间站在入口附近，随后似乎又跟随他前往停车场。法庭还观看了从视频中截取的定格画面。

辩护律师威廉·尼科尔森表示，无法确定录像中男子的身份，胡兹瓦约也没有足够依据作出这种识别。证人称，机场员工通常不被允许向第三方提供录像，但在一名调查人员提出请求后，同意在法庭上提交该视频。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

尼科尔森还质疑该员工的证词是否违反了公司的内部政策，并询问控方是否通过传票传唤了员工。胡兹瓦约回答说，他不知道，因为他只是一名员工。据控方称，可能出现在录像中的被告仔细观看了视频并做了笔记。

弹道专家证词

弹道专家鲁韦恩·卡德尔也在该案中作证。他表示，调查人员认为在2023年2月杀害福布斯及其朋友、厨师特贝洛·“蒂布兹”·莫措阿内时使用的两支枪械之一，可能还与乌姆拉齐镇区另外五起案件有关。

卡德尔称，谋杀现场发现了六枚弹壳。他说，其中两枚与在第三名被告西亚恩达·埃迪·姆耶扎处发现的一支枪有关。姆耶扎的辩护方否认该枪是在他身上发现的，称其是在另有六名男子在场的房间内发现。七名被告均不承认谋杀、谋杀未遂和非法持有枪械罪名。

关注我们在