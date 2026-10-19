Армия обороны Израиля решила направить дополнительную роту Пограничной полиции в дивизию «Иудея и Самария», действующую на Западном берегу реки Иордан. Подразделение будет специализироваться на противодействии преступлениям на националистической почве и должно начать специальные оперативные задачи в районах с повышенным уровнем насилия в конце ноября, сообщает Jerusalem Post.

Рота начала подготовку в августе и будет работать в рамках кадровых квот армии. По оценке израильских военных, новое подразделение сможет оперативнее реагировать на случаи насилия, в частности используя данные, собранные полицией Израиля и службой безопасности Шин-Бет.

Позиция министра обороны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что за предотвращение, расследование и привлечение к ответственности за серьезное насилие со стороны небольшой группы еврейских участников беспорядков должно отвечать подразделение полиции Израиля в Иудее и Самарии. По его словам, армия не должна заниматься гражданским правоприменением, поскольку ее задачей является борьба с палестинским терроризмом и защита границ и еврейских общин.

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Кац также повторил, что не намерен восстанавливать административные задержания. В августе он объявил о предложении передать полиции полномочия по противодействию экстремистской деятельности еврейских активистов, однако, по данным издания, инициатива не была согласована с рядом соответствующих военных структур.

Нехватка ресурсов у полиции

В августе начальник Генерального штаба Эяль Замир уже распорядился усилить дивизию «Иудея и Самария» двумя дополнительными батальонами. Это решение связали с увеличением числа удаленных ферм и новых поселений, а также с усилением трений между израильтянами и палестинцами, случаев насилия и повреждения имущества.

В то же время военное командование критикует руководство полиции за недостаточное усиление полицейского округа Иудеи и Самарии персоналом и ресурсами. Представитель сил безопасности отметил, что полиция могла бы увеличить количество патрульных автомобилей и следователей в этом округе.

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