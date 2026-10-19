以色列国防军决定向在约旦河西岸行动的“犹太和撒马利亚”师增派一个边境警察连队。该部队将专门应对带有民族主义动机的犯罪，并计划于11月底在暴力程度较高的地区开始执行特别行动任务，《耶路撒冷邮报》报道。

该连队于8月开始训练，并将在军队人员配额内开展工作。以色列军方评估认为，新部队将能够更迅速地应对暴力事件，其中包括使用以色列警方和辛贝特安全部门收集的数据。

国防部长的立场

以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨表示，预防、调查并追究一小群犹太骚乱参与者实施严重暴力行为的责任，应由犹太和撒马利亚地区的以色列警察部队负责。他表示，军队不应从事民事执法，因为其任务是打击巴勒斯坦恐怖主义，并保护边境和犹太社区。

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卡茨还重申，他无意恢复行政拘留。今年8月，他宣布提议将应对犹太活动人士极端主义活动的权力移交给警方，但据该报报道，这项倡议未与多个相关军事机构协调。

警方资源不足

今年8月，以色列总参谋长埃亚尔·扎米尔已下令向“犹太和撒马利亚”师增派两个营。该决定与偏远农场和新定居点数量增加有关，也与以色列人与巴勒斯坦人之间摩擦加剧、暴力事件增多以及财产损坏有关。

与此同时，军方指挥层批评警方领导层未能为犹太和撒马利亚警区充分增加人员和资源。一名安全部队代表指出，警方可以增加该警区的巡逻车辆和调查人员数量。

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