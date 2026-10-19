Ізраїль посилить Західний берег ротою прикордонної поліції — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю вирішила направити додаткову роту Прикордонної поліції до дивізії «Юдея і Самарія», яка діє на Західному березі річки Йордан. Підрозділ спеціалізуватиметься на протидії злочинам на націоналістичному ґрунті та має розпочати спеціальні оперативні завдання в районах із підвищеним рівнем насильства наприкінці листопада, повідомляє Jerusalem Post.

Рота розпочала підготовку в серпні та працюватиме за кадровими квотами армії. За оцінкою ізраїльських військових, новий підрозділ зможе оперативніше реагувати на випадки насильства, зокрема використовуючи дані, зібрані поліцією Ізраїлю та службою безпеки Шин-Бет.

Позиція міністра оборони

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що за запобігання, розслідування та притягнення до відповідальності за серйозне насильство з боку невеликої групи єврейських учасників заворушень має відповідати підрозділ поліції Ізраїлю в Юдеї та Самарії. За його словами, армія не повинна займатися цивільним правозастосуванням, оскільки її завданням є боротьба з палестинським тероризмом і захист кордонів та єврейських громад.

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Кац також повторив, що не має наміру відновлювати адміністративні затримання. У серпні він оголосив про пропозицію передати поліції повноваження щодо протидії екстремістській діяльності єврейських активістів, однак, за даними видання, ініціативу не узгодили з низкою відповідних військових структур.

Брак ресурсів у поліції

У серпні начальник Генерального штабу Еяль Замір уже наказав посилити дивізію «Юдея і Самарія» двома додатковими батальйонами. Це рішення пов’язали зі збільшенням кількості віддалених ферм і нових поселень, а також із посиленням тертя між ізраїльтянами та палестинцями, випадків насильства й пошкодження майна.

Водночас у військовому командуванні критикують керівництво поліції за недостатнє посилення поліцейського округу Юдеї та Самарії персоналом і ресурсами. Представник сил безпеки зазначив, що поліція могла б збільшити кількість патрульних автомобілів та слідчих у цьому окрузі.

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