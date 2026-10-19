Siły Obronne Izraela zdecydowały o skierowaniu dodatkowej kompanii Policji Granicznej do Dywizji Judei i Samarii, działającej na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jednostka będzie specjalizować się w przeciwdziałaniu przestępstwom na tle nacjonalistycznym i ma rozpocząć specjalne zadania operacyjne na obszarach o podwyższonym poziomie przemocy pod koniec listopada, informuje Jerusalem Post.

Kompania rozpoczęła szkolenie w sierpniu i będzie działać w ramach limitów kadrowych armii. Według oceny izraelskiego wojska nowa jednostka będzie mogła szybciej reagować na przypadki przemocy, w tym wykorzystując dane zgromadzone przez Policję Izraela i służbę bezpieczeństwa Szin Bet.

Stanowisko ministra obrony

Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że za zapobieganie, prowadzenie dochodzeń i pociąganie do odpowiedzialności za poważną przemoc ze strony niewielkiej grupy żydowskich uczestników zamieszek powinna odpowiadać jednostka Policji Izraela w Judei i Samarii. Według niego armia nie powinna zajmować się cywilnym egzekwowaniem prawa, ponieważ jej zadaniem jest walka z palestyńskim terroryzmem oraz ochrona granic i żydowskich społeczności.

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Katz powtórzył również, że nie zamierza przywracać zatrzymań administracyjnych. W sierpniu ogłosił propozycję przekazania policji uprawnień do przeciwdziałania ekstremistycznej działalności żydowskich aktywistów, jednak według gazety inicjatywa nie została uzgodniona z szeregiem właściwych struktur wojskowych.

Brak zasobów w policji

W sierpniu szef Sztabu Generalnego Eyal Zamir nakazał już wzmocnienie Dywizji Judei i Samarii dwoma dodatkowymi batalionami. Decyzję tę powiązano ze wzrostem liczby odległych gospodarstw rolnych i nowych osiedli, a także z nasileniem napięć między Izraelczykami i Palestyńczykami, przypadków przemocy oraz uszkodzeń mienia.

Jednocześnie dowództwo wojskowe krytykuje kierownictwo policji za niewystarczające wzmocnienie okręgu policji Judei i Samarii personelem i zasobami. Przedstawiciel sił bezpieczeństwa zaznaczył, że policja mogłaby zwiększyć liczbę radiowozów patrolowych i śledczych w tym okręgu.

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